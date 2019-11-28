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В Киевской области копы задержали торговца оружием, который служил на Донбассе (фото)

28 ноября, 11:22

Оружие пересылалось заказчикам частями по почте

Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области

Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области

Правоохранители Киевской области разоблачили канал сбыта оружия и боеприпасов, продавца нелегального огнестрельного оружия задержали. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Нацинальной полиции в регионе.

"Злоумышленник в целях конспирации пересылал "заказанный товар" частями, пользуясь услугами почтового оператора. Правоохранители установили, что к совершению преступления причастен 51-летний киевлянин, который принимал участие в боевых действиях на Востоке Украины. Мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за незаконное хранение огнестрельного оружия в 2015 году. Тогда суд вынес ему наказание в виде четырех лет лишения свободы с испытательным сроком на два года", – говорится в сообщении.

При обыске в квартире киевлянина нашли два автомата Калашникова, четыре пистолета, охотничье ружье, 10 гранат различных модификаций, запалы к гранатам, около 1,5 тысячи патронов различного калибра. Мужчину задержали и отправили в ИВС в рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины.

Ранее на Прикарпатье разоблачили военнослужащего ВСУ на продаже оружия и боеприпасов.

Также новости "Сегодня" рассказывали, как возле одного из супермаркетов Киева задержали иностранца с целым арсеналом оружия.

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оружие канал киевская область

Источник: Сегодня

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