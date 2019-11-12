На Прикарпатье задержали бойца ВСУ: торговал средствами поражения

Военнослужащий привез из зоны ООС гранатометы и боеприпасы

На Прикарпатье разоблачили военнослужащего ВСУ на продаже оружия и боеприпасов. Об этом сообщают в СБУ.

Боец одного из подразделений, дислоцированных на территории Ивано-Франковской области, после окончания ротации в районе проведения ООС незаконно вывез военные средства поражения для реализации.

Правоохранители задержали мужчину при попытке сбыта трех ручных противотанковых гранатометов РПГ-22, пять гранат Ф-1, трех гранат РГД-5 и тротиловой шашки весом четыреста граммов.

Во время обысков по месту жительства и в автомобиле фигуранта дела изъято еще два ручных противотанковых гранатомета. Открыто уголовное производство (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

Ранее В Хмельницкой области полицейские задержали бывшего военнослужащего и его сообщника, которые продавали боеприпасы.

Также сообщалось, что на Буковине военнослужащий продавал оружие. Как оказалось, 36-летний командир взвода одной из воинских частей, дислоцированных на территории Черновицкой области, наладил нелегальный сбыт оружия и боеприпасов из района проведения операции Объединенных сил.

Ранее во Львове арестовали нацгвардейца, который избивал младшего по званию.

Кроме этого, во Львовской области бойцу-контрактнику отбили селезенку.

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