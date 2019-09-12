Копы заинтересовались предприятием по сжиганию шин, из-за которого задыхаются киевляне (фото, видео)

В Петропавловке сжигают бытовые отходы и автомобильные шины с целью получения «легкой нефти»

Фото: Инна Олейниченко/Facebook

Полиция выясняет правомерность работы предприятия по переработке мусора в селе Петропавловка под Киевом, где сжигают бытовые отходы и автомобильные шины с целью получения "легкой нефти". Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции Киевской области.

"У жителей окрестных сел лопнуло терпение. Люди постоянно жалуются на резкий запах и едкий дым. Раз убедившись, что предприятие активно работает, возмущенные жители вызвали полицию, которая задокументировала данный факт и приняла заявления от жителей", – говорится в сообщении.

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Возбуждено уголовное производство по ст. 239 (загрязнение или порча земель) Уголовного кодекса Украины.

"Полиция будет принимать все меры, чтобы установить владельца данного предприятия. В дальнейшем экологическая служба даст заключение о безопасности его деятельности", – уточнили в полиции.

При этом жители Петропавловки опубликовали в социальных сетях десятки фотографий и видео работы "предприятия".

Напомним, в Киеве уже три дня подряд невозможно дышать. Люди жалуются, что практически во всех районах столицы наблюдается смог и запах гари. При этом вчера датчики по городу показывали уровень загрязнения воздуха в некоторых районах на отметке 139 при норме до 50! "Сегодня" разбирались, что происходит.

Ранее также произошел пожар в здании в самом центре столицы возле станции метро "Олимпийская".

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