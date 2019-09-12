Киевляне задыхаются и скупают маски из-за смога и смрада

Фото: facebook.com

В Киеве уже три дня подряд невозможно дышать. Люди жалуются, что практически во всех районах столицы наблюдается смог и запах гари. При этом вчера датчики по городу показывали уровень загрязнения воздуха в некоторых районах на отметке 139 при норме до 50! "Сегодня" разбирались, что происходит.

ЗАПАХ И ПОЖАРЫ. Больше всего жалуются жители Оболони, Позняков и Осокорков.

"По утрам нечем дышать, даже окно в квартире не открываем. Если хотя бы одно открыть, то в квартире распространяется жутчайший смрад от гари. Спасаемся вентилятором, который гонит воздух по квартире", — жалуется житель Позняков Александр Бледный.

Люди считают, что виной всему масштабные пожары, которые за последнюю неделю случаются ежедневно. Например, во вторник горел лес недалеко от метро "Лесная", а вчера спасатели потушили 13 пожаров травы, деревьев и торфяников на площади 6 га в Днепровском и Деснянском районах.

Фото: ГУ ГСЧС в Киеве

Еще под Киевом уже несколько дней подряд горят мусорные свалки — возгорания есть в Васильковском и Сквирском районах области.

"Нам трудно сказать, связан ли смог и запах гари с пожарами на торфяниках и травяных настилах в Киеве и области. Например, на днях горело 8 га травяного настила в Обуховском районе! Возможно, из-за порывов ветра последствия пожаров теперь ощущаются в столице", — говорят в ГСЧС Киева.

Там же сообщили, с 11 по 16 сентября в Киеве и области — чрезвычайный уровень пожарной опасности.

АНТИЦИКЛОН И ПРОГНОЗЫ. В Укргидрометцентре говорят, что вредные вещества накапливаются в воздухе из-за устойчивого антициклона и пожаров на торфяниках и сухостоях.

"Во время такой погоды опасные вещества задерживаются в воздухе из-за чего у людей может быть плохое самочувствие. Уровень загрязнения сохранится на достаточно высоком уровне еще несколько дней, но уже с выходных погодные условия начнут меняться: в субботу, 14 сентября, грядет снижение температуры и небольшие дожди", — рассказал "Сегодня" директор Укргидрометцентра Николай Кульбида.

Он подчеркнул, что такое состояние воздуха наблюдается ежегодно и паниковать не стоит.

Напомним, киевляне могут сами посмотреть качество воздуха и даже наличие в нем отдельных веществ на онлайн-карте — air.kyivsmartcity.com (данные по 10 районам, обновляется каждые 10 минут). И в Telegram-боте "Индекс качества воздуха", который сообщит, если в вашем районе опасно дышать.

Советы медиков: маски, сетки и вода

Тем временем на Оболони массово раскупают медицинские маски для защиты от смога. Их стоимость варьируется от 2 гривен за штуку и до 10 гривен за набор из пяти масок. В первую очередь они нужны людям с заболеваниями дыхательных путей, остальным советуют использовать их для профилактики. Маски нужно менять каждые два часа.

/ Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Медики также рекомендуют не появляться днем в местах, где есть большое скопление транспорта. Необходимо пить много воды — 2—3 литра в сутки и есть легкоусваиваемую и богатую витаминами еду, отдавать предпочтение овощам и фруктам. Необходимо полностью исключить употребление алкоголя и газировки. От курения сигарет также стоит отказаться. Не стоит лишний раз открывать окна в домах. А если уже пришлось, то нужно завешивать их влажной тканью и периодически ее менять. Если в доме или квартире на окнах есть москитные сетки, то их нужно снимать раз в день и протирать.

Ранее также произошел пожар в здании в самом центре столицы возле станции метро "Олимпийская".

Кроме того, в столице горел рынок "Юность".

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