Крупный пожар возле "Олимпийской" в Киеве: появились подробности и фото

Пожар на данный момент уже ликвидирован, с огнем боролись 42 спасателя

Спасатели ликвидировали пожар в здании на улице Большая Васильковская близ станции метро "Олимпийская" в Киеве, который вспыхнул утром во вторник, 10 сентября.

Как сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в столице, сообщение о пожаре поступило в оперативно-координационный штаб в 7:46.

"По прибытию к месту вызова пожарные установили, что возгорание произошло в гаражах с распространением на соседнее трехэтажное здание и два рядом припаркованных автомобиля. Не теряя времени, бойцы сразу же приступили к тушению пожара", – говорится в сообщении.

Пожар удалось локализовать в 08:26 на площади 200 кв.м., а в 08:46 – ликвидировать.

На месте происшествия было задействовано 10 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 42 человека личного состава. Причина возникновения пожара выясняется. Жертв и пострадавших нет.

Ранее сообщалось о пожаре в квартире жилого дома на проспекте Леся Курбаса в столице. На месте пожара было обнаружено тело, при этом пожарные спасли кота.

Кроме того, близ села Триполье в Киевской области в понедельник, 9 сентября, вспыхнул крупный пожар на территории стихийной несанкционированной свалки. На место пожара были направлены дежурные караулы 17-ГПСЧ г. Украинка, 16-ГПСЧ г. Обухов, а также 46-ГПСЧ пгт Козин. Сейчас работают 18 человек личного состава и три единицы техники. Дополнительно к ликвидации пожара была привлечена техника для подвоза воды.

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