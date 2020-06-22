Коронавирус и взрыв на Позняках: трансляция брифинга Кличко о ситуации в Киеве

Мэр Киева Виталий Кличко в понедельник, 22 июня, проводит брифинг о ситуации с распространением коронавируса в столице, а также рассказывает о последствиях взрыва многоэтажки на Позняках.

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Напомним, по состоянию на 22 июня в столице зафиксировано 4368 случаев инфицирования коронавирусом. В Киевской области подтверждены 2236 случаев, из них за последние сутки – 28. Из них на стационарном лечении – 258, на самоизоляции – 1950. Выздоровели 1100 человек (в т. ч. 83 ребенка). За время пандемии в регионе умерли 46 человек. Всего в Украине на сегодня COVID-19 заболел 37 241 человек.

Отметим, что кроме борьбы с коронавирусом, в Киеве также ликвидируют последствия взрыва в жилой многоэтажке на Позняках. Так, утром 21 июня в доме на улице Саломеи Крушельницкой произошел взрыв, в результате которого погибли три человека. На данный момент продолжается спасательная операция. Пострадавшим в результате взрыва в доме на Позняках выплатят компенсацию для приобретения аналогичного жилья.

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Все подробности в спецтеме Взрыв в многоэтажке в Киеве

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