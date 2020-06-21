Взрыв в киевской многоэтажке: все подробности ЧП на Позняках

Как минимум один человек погиб под руинами дома

В Киеве, где ранее прогремел взрыв в районе строительства Шулявского путепровода, произошло еще одно чрезвычайное происшествие. Как сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, утром 21 июня в жилом массиве Позняки, который расположен в Дарницком районе столицы, взорвался газ в десятиэтажном доме по улице Саломеи Крушельницкой, 1/5. В результате обрушились перекрытия между четвертым, пятым, шестым и седьмым этажами.

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Новости "Сегодня" внимательно следят за ситуацией.

21 июня

11:53 Стало известно, что пострадавших при взрыве дома доставили в больницу. Об этом в комментарии сайту "Сегодня" заявил Роман Ткачук, начальник управления по вопросам гражданской защиты Киевской городской государственной администрации.

"Есть погибшие, есть пострадавшие, в больницу забрали. Пока одного видим погибшего", – заявил он.

Спасатель предупредил, что существует угроза дальнейшего разрушения здания. В то же время, Ткачук не стал комментировать причину взрыва, заявив, что с этим будет разбираться следствие.

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11:00 К сожалению, не обошлось без жертв – спасатели обнаружили под руинами дома одного погибшего. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Эвакуирован 21 человек, из-под завалов спасли трех пострадавших. Пока спасатели продолжают эвакуацию жильцов дома. На месте работают 75 спасателей, 15 единиц техники.

10:42 Кроме фотографий, первые секунды после этого происшествия были сняты на видео очевидцем.

Видео: Киев Оперативный

Внимание! Видео содержит нецензурную лексику!

На кадрах можно увидеть, как после мощного взрыва многоэтажку укрывают клубы дыма, а свидетели этого происшествия не могут сдержать эмоций.

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Позже в Сеть выложили еще один ролик, сделанный на месте инцидента.

Видео: Anton Drobovych/Facebook

10:34 О взрыве стало известно благодаря первым публикациям фотографий в социальных сетях. Следом появилось официальное сообщение пресс-службы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"21 июня в 10:00 в Дарницком районе по ул. Григоренко, 41 в десятиэтажном жилом доме произошел взрыв предварительно газовоздушной смеси с последующим разрушением межэтажных перекрытий 4, 5, 6, 7 этажей", – сообщила пресс-служба ГСЧС на странице ведомства в Фейсбуке.

"На месте происшествия работают сотрудники ГСЧС и Национальной полиции. От ГСЧС привлечено 46 человек личного состава и 9 единиц техники", – отчитались спасатели.

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Все подробности в спецтеме Взрыв в многоэтажке в Киеве

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