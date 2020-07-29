Коронавирус пробрался в Лукьяновское СИЗО: что известно о заболевших

В Лукьяновском СИЗО в Киеве обнаружили зараженных коронавирусной инфекцией. COVID-19 в изоляторе подтвердили у двух человек.
Как сообщает "Суспільне" со ссылкой на офис уполномоченного по правам человека, там заболели один заключенный и один сотрудник.
"Мы получили информацию от Центра здравоохранения Государственной уголовно-исполнительной службы Украины, что сегодня подтвердились лабораторные данные одного заключенного и одного сотрудника", – рассказали в офисе Омбудсмена.
Сейчас в СИЗО на коронавирус проверяют всех, кто контактировал с больными. Также в офисе отметили, что инфекция может попасть в места несвободы только извне. По их словам, это могло произойти, если заключенные не обеспечены средствами защиты или работники не переодеваются на работе. Также заключенные могут заразиться через посылки.
Ранее мы сообщали, что в Киеве от коронавируса умерли уже 130 человек.
Также напомним, что в Виннице вспышку коронавирусной инфекции зафиксировали в больнице. Большинство зараженных в медучреждении – пациенты.
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