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Коронавирус пробрался в Лукьяновское СИЗО: что известно о заболевших

29 июля, 07:58

Валентина Мартынюк Валентина Мартынюк

Всех «контактных» сейчас проверяют на COVID-19

В Лукьяновском СИЗО в Киеве обнаружили зараженных коронавирусной инфекцией. COVID-19 в изоляторе подтвердили у двух человек.

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Как сообщает "Суспільне" со ссылкой на офис уполномоченного по правам человека, там заболели один заключенный и один сотрудник.

"Мы получили информацию от Центра здравоохранения Государственной уголовно-исполнительной службы Украины, что сегодня подтвердились лабораторные данные одного заключенного и одного сотрудника", – рассказали в офисе Омбудсмена.

Сейчас в СИЗО на коронавирус проверяют всех, кто контактировал с больными. Также в офисе отметили, что инфекция может попасть в места несвободы только извне. По их словам, это могло произойти, если заключенные не обеспечены средствами защиты или работники не переодеваются на работе. Также заключенные могут заразиться через посылки.

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Коронавирус пробрался в Лукьяновское СИЗО: что известно о заболевших

Ранее мы сообщали, что в Киеве от коронавируса умерли уже 130 человек.

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Также напомним, что в Виннице вспышку коронавирусной инфекции зафиксировали в больнице. Большинство зараженных в медучреждении – пациенты.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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