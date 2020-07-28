В Виннице вспышку коронавируса зафиксировали в больнице: кто заболел

В Винницкой области, где коронавирусом массово заразились полицейские, обнаружили новую вспышку COVID-19.
Как рассказал на своей странице в Facebook глава Винницкой облгосадминистрации Сергей Борзов, в Винницкой областной больнице имени Николая Пирогова инфекцию подтвердили у 25 человек.
"Уже подтверждено 25 случаев, из которых 11 – медицинские работники. 14 – пациенты", – сообщил чиновник.
Он отметил, что всего в Винницкой области COVID-19 сейчас болеют 88 медработников. А 347 зараженных медиков удалось вылечить. Большинство инфицированных среди них – медсестры.
Отметим, что эпидемия коронавирусной инфекции ускорила темпы распространения в Украине. За прошедшие сутки, 27 июля, COVID-19 подтвердили у 919 наших граждан. Всего в стране коронавирусом заразились 66 575 человек. Жизни 1629 инфицированных болезнь унесла. А 36 744 зараженным удалось вылечиться.
Кроме того, новую вспышку зафиксировали на курорте в Херсонской области. Подробности смотрите в сюжете "Сегодня":
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