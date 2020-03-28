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Коронавирус в Киеве: количество зараженных за сутки выросло на четверть

28 марта, 10:04

Юрий Божко

Мэр Киева Виталий Кличко обнародовал свежие данные

Уже 74 человека в Киеве имеют подтвержденный диагноз заболевания COVID-19.По состоянию на утро 28 марта в Государственном учреждении "Киевский городской лабораторный центр МЗ Украины" сообщили о еще 19 лабораторно подтвержденных случаях заболевания коронавирусум. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Заболели – 10 мужчин в возрасте от 25-ти до 54-х лет. И 9 женщин – от 17-ти до 62-х лет. Девять пациентов госпитализированы в Александровскую больницу столицы. Пятеро – в городскую клиническую больницу №4. Еще трое – в клиническую больницу №9.иА двое киевлян заболевших – в самоизоляции, лечатся дома под контролем врачей", – отметил Кличко.

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Он также напомнил, что Киев закупил оборудования для тестов ПЦР, позволяющих исследовать материал слизистой оболочки пациента.

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Коронавирус в Киеве: количество зараженных за сутки выросло на четверть

"В первую очередь тестируем киевлян с симптомами и подозрением на коронавирус. Еще раз обращаюсь ко всем: ограничьте социальные контакты! Не относитесь легкомысленно к угрозе, которую несет распространение коронавируса. Мы должны остановить его расползание вместе!" – подчеркнул Кличко.

Напомним, что заболевание коронавирусом подтвердили у главы столичной полиции Андрея Крищенко и еще у нескольких полицейских.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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Киев мэр Киева диагноз Виталий Кличко коронавирус распространение ПЦР

Источник: Сегодня

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