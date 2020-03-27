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Коронавирус у главного полицейского Киева: появились подробности

27 марта, 16:41

Наталья Руда

Андрей Крищенко продолжает выполнять свои обязанности дистанционно

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил подробности по инфицированию коронавирусом главы столичного главка Национальной полиции Андрея Крищенко.

"Действительно, несколько сотрудников полиции Киева, в том числе и начальник полиции города господин Крищенко, заболели коронавирусом. Я общался с ним по телефону. Он находится в бодром настроении и продолжает выполнять свои обязанности дистанционно. Хочу сказать, что все больные киевляне, у кого диагностировали коронавирус, получают необходимую медицинскую помощь", - сказал Кличко.

Также Кличко напомнил, что в городе для инфицированных коронавирусом подготовлено семь больниц, в них развернуто около 500 коек. В случае экстренной необходимости, Киев может развернуть 7000 дополнительных кроватей.

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"Я надеюсь, что такого плохого сценария у нас не будет", – цитирует Кличко пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

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Ранее сообщалось, что в Киеве власти создают мониторинговую группу, которая будет работать над сбором информации о потенциально инфицированных коронавирусом и тех, кто с ними контактировал. Напомним, по состоянию на 12:00 27 марта в Киеве зафиксировано 55 случаев инфицирования коронавирусом.

Также смотрите о ситуации с коронавирусом в мире:

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Киев карантин коронавирус

Источник: Сегодня

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