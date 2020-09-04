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Коронавирус в Киеве: школьников массово отправляют на карантин

4 сентября, 17:25

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Мэр города заявил, что школы работают по четким регламентам

В Киеве две школы перешли на дистанционное обучение из-за вспышки коронавируса среди учителей. Кроме того, в 11 школах на дистанционное обучение отправили 20 классов. Там обнаружили инфицированных учеников.

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В ходе пресс-конференции мэр Киева Виталий Кличко подчеркнул, что город делает все, чтобы не допустить вспышек болезни в учебных заведениях.

По его словам, все муниципальные учреждения образования получили необходимые дезинфицирующие средства и средства индивидуальной защиты, а школы работают по четким регламентам.

Кличко добавил, что ученикам и педагогам каждое утро измеряют температуру, а классы на переменах проветривают.

"Более того, для усиления противоэпидемической безопасности город увеличил финансирование расходов на закупку необходимых средств для школ. До 40 миллионов гривен. Сначала, как я говорил, на эти цели направили 30 миллионов", – подытожил Виталий Кличко.

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Ранее мы сообщали, что в Киеве на карантин закрыли четыре детских сада.

Также напомним, в Киеве за минувшие сутки, 3 сентября, выявили 319 новых случаев инфицирования COVID-19.

Кроме того, министр здравоохранения объяснил, как школьникам следует питаться в условиях карантина.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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Киев дети школа карантин инфекция заражение коронавирус COVID-19
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