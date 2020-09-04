В Киеве на карантин закрыли четыре детских сада

В Украине продолжает распространяться коронавирусная инфекция. В связи с этим в Киеве временно закрыли на карантин сразу четыре детских садика в разных районах столицы. Об этом в ходе брифинга 4 сентября сообщил мэр города Виталий Кличко.

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По его словам, по одному дошкольному учреждению закрыли в Деснянском, Печерском, Оболонском и Днепровском районах.

"Я прошу родителей: если утром вы видите у своего ребенка симптомы ОРВИ – не ведите малышей в школу или садик. Будьте внимательными к вопросу о здоровье ваших детей", – добавил мэр.

Ранее мы сообщали, что в Киеве за минувшие сутки, 3 сентября, выявили 319 новых случаев инфицирования COVID-19. Среди новых заболевших есть 17 медиков. Всего с начала эпидемии в столице коронавирус диагностировали у 14 477 человек.

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Также напомним, под Киевом школу закрыли на карантин из-за учителя с COVID-19. Учителя вернутся к работе только после тестирования на коронавирус.

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Также министр здравоохранения объяснил, как школьникам следует питаться в условиях карантина.

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