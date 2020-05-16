Коронавирус в столичном интернате: виновникам грозит до восьми лет тюрьмы

Правоохранители охраняют интернат и следят за порядком

Правоохранители открыли уголовное производство по факту массового заражения коронавирусом воспитанниц и персонала в Дарницком детском доме-интернате закрытого типа. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

"В Дарницкое управление полиции поступило сообщение о том, что в доме-интернате на улице Елочной после проведения ПЦР-тестов выявлено заболевания коронавирусом у воспитанников и персонала учреждения", – написали в сообщении.

Материалы по данному факту уже внесли в Единый реестр досудебных расследований по факту "нарушения санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений". Виновникам грозит до восьми лет лишения свободы.

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Также в полиции рассказали, что заведение теперь находится под охраной правоохранителей, которые контролируют режим пропуска и соблюдение карантинных требований.

Сообщалось, что из 182 протестированных человек инфицированными оказались 81: 53 воспитанницы в возрасте от 7 до 35 лет и 26 женщины и двое мужчин из персонала интерната.

В связи с этим мэр столицы Виталий Кличко провел экстренный онлайн-брифинг и рассказал все подробности.

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