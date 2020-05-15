Экстренный брифинг из-за новой вспышки коронавируса в Киеве: онлайн-трансляция

В пятницу, 15 мая, стало известно о новой вспышке коронавируса в Киеве. В связи с этим мэр столицы Виталий Кличко проведет экстренный онлайн-брифинг, на котором расскажет о ситуации.

Где именно произошла вспышка COVID-19, официальные каналы не сообщают.

Брифинг ожидается в 15:30.

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Смотрите онлайн-трансляцию:

Напомним, что по состоянию на утро 15 мая было известно о 2068 инфицированных коронавирусом в столице. Из них за минувшие сутки – 56 человек, один человек умер. Среди заболевших: 27 женщин в возрасте от 21 до 78 лет и 2 девочки, которым 9 и 13 лет. А также 19 мужчин от 30 до 80 лет и 8 мальчиков от одного месяца до 17 лет. В больницы столицы госпитализировали 12 пациентов. Другие – лечатся на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели за минувшие сутки 11 человек. Всего коронавирус преодолели 200 жителей столицы.

Всего в стране зафиксировано 17 330 случаев заболевания COVID-19. За сутки было обнаружено 483 новых зараженных, тогда как вчера, 14 мая, – 422.

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Отметим, что с 12 мая в Киеве ослабили карантин.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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