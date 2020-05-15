В Киеве вспышка коронавируса в интернате: заболели более 80 человек

В Киеве новую вспышку коронавируса обнаружили в Дарницком детском доме-интернате закрытого типа для девочек с ограниченными возможностями, который расположен на улице Елочной. Инфицирован 81 человек. Об этом на экстренном брифинге 15 мая сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"В Дарницком доме-интернате для девушек сегодня подтвердили заболевание у 81 человека. Там сначала обнаружили больную женщину-работницу. И после этого сделали ПЦР-тесты всем воспитанникам и персоналу заведения", – сказал мэр.

По его словам, в целом протестировали 182 человека. Позитивные результаты оказались у 81 человека: 53 воспитанниц в возрасте от 7 до 35 лет и 26 женщин и двух мужчин из персонала интерната.

Реклама

В больницы столицы госпитализировали трех пациентов из числа персонала. Остальная часть персонала – на самоизоляции дома, под контролем врачей.

"Инфицированные воспитанницы учреждения находятся в удовлетворительном состоянии и получают медицинскую помощь в интернате. Как выяснили, вирус занесла одна женщина – младшая медсестра одной из групп интерната. Отмечу, что такие интернаты работают в закрытом режиме. Кроме персонала их никто не посещает", – уточнил Кличко.

Он добавил, что дом-интернат полностью закрыт на карантин. Там проводят дезинфекцию. На въезде на территорию дежурят спасатели и полиция.

Кроме того, в Киеве проверят и протестируют также воспитанников и персонал Святошинского дома-интерната для мальчиков, два городских учреждения для престарелых и четыре специализированных учреждения для женщин и мужчин.

Реклама В тренде Новый алгоритм или динамическое ценообразование: почему в Киеве резко подорожало такси

Как стало известно сайту "Сегодня" из собственных источников, в Дарницком доме-интернате, где произошла вспышка COVID-19, персонал учреждения – возрастной. Например, там работает медсестра, которой 81 год, остальным сотрудникам тоже по 70 и больше лет. Большинство сотрудников проживает в Киевской области. Они приезжают в столицу из ближайших сел, в основном из Бориспольского района.

В этом заведении содержатся дети с ограниченными возможностями, которым до 30 лет. Когда начался карантин, то часть воспитанников родственники забрали к себе. 80 воспитанников осталось в интернате.

В Госпродпотребслужбе Киева говорят, что в столице зафиксировано порядка 230 очагов заболевания. Очаг – это когда заболело 1-2 человека и это является внутренним распространением.

Реклама

Напомним, что за время пандемии в Киеве от коронавируса умерли 43 человека. Число заболевших COVID-19 превысило 2000 человек.

Ранее сообщалось, что с 12 мая в столице ослабили карантин, однако мэр Киева Виталий Кличко подчеркивал, что если эпидемиологическая ситуация в городе ухудшится, то карантин будет ужесточен.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама