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Криминальные разборки в Броварах: полиция сообщила новые подробности

29 мая, 12:31

Игорь Серов , Денис Беспалов

Двое участников конфликта обратились в медучреждения с телесными повреждениями

Стали известны новые подробности криминальных разборок в Броварах.

"Двое участников конфликта обратились в медучреждения с телесными повреждениями. Сейчас мы устанавливаем, участники конфликта были кем-либо наняты, либо же это водители", - сообщила кореспонденту "Сегодня" спикер полиции Киевской области Виталия Грохольская.

По ее словам, некоторые из участников конфликта – иногородние жители.

В свою очередь, начальник Броварского отделения полиции Олег Петренко заявил, что причиной конфликта стал передел бизнеса автоперевозчиков.

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Ранее народный депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский сообщил, что две группы "маршрутчиков" делили между собой пригородные маршруты после судебной отмены ряда тендеров на их распределение, которые были проведены еще в 2015 году".

По его информации, "одна группировка подтянула местных "титушек", вторая завезла боевиков из Винницы с помощью охранной фирмы".

Как сообщалось, полиция на данный момент уже задержала 10 лиц, принявших участие в перестрелке. По словам заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко, каждый задержанный будет проверяться на причастность к совершению и других преступлений.

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Все подробности в спецтеме Стрельба в Мукачево

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полиция стрельба перестрелка бровары

Источник: Сегодня

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