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Крупный пожар в Киеве: из высотного дома эвакуировали жильцов (видео)

11 августа, 14:57

Александр Марущак Александр Марущак

Выгорела захламленная малосемейная квартира в многоэтажке возле Голосеевского парка

В Голосеевском районе Киева, 11 августа, вспыхнул крупный пожар. Загорелся балкон в жилом многоэтажном доме на улице Полковника Потехина, 2. После этого загорелась захламленная квартира.

"Сообщение о пожаре в доме по адресу Полковника Потехина, 2, поступило на пульт спасателей в 13:40. На место выехали пожарные расчеты. Здание, где произошло возгорание, каскадное. Поэтому точно неизвестно, где произошел пожар – на 5 или 6 этажах. Предварительно, площадь возгорания составила 30 квадратных метров. Выгорела захламленная малосемейная квартира. Тушение пожара продолжается. В нем задействовано 5 единиц техники и 25 спасателей. Пока нам не поступала информация о погибших и пострадавших. Известно, что из горящего здания пришлось эвакуировать людей", – рассказали в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в столице.

Кроме того, очевидцы в социальных сетях сообщают, что на место ЧП также приехала газовая служба.

Ранее на Троещине загорелась квартира в жилом домена улице Закревского, в результате пожара погибла женщина-инвалид.

Кроме того, в столичной новостройке на улице Стеценко произошел серьезный пожар. Жители комплекса были эвакуированы и находились на безопасном расстоянии, а полиция перегородила проезд во двор и никого не пропускала.

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Киев пожар Голосеевский проспект

Источник: Сегодня

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