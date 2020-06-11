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Курьезное ЧП на Виноградаре: прохожая "проверила" пистолет, пока пешеходы дрались с водителем

11 июня, 13:34

Мила Князьская-Ханова Мила Князьская-Ханова

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В Киеве утром произошло ЧП на Виноградаре. Там водитель Volkswagen слегка задел человека на пешеходном переходе. Друзья потерпевшего попросили у водителя извиниться, на что получили отказ, сообщает паблик "Киев Оперативный".

В результате друзья пострадавшего пешехода решили устроить самосуд и проучить водителя кулаками. На место прибежали местные жители. И на этом инцидент не закончился.

"Пока они дрались, местная алкоголичка украла сумку водителя, где был пистолет и выстрелила. После выстрела водитель начал искать сумку и нашёл ее в 100 метрах от места происшествия с пистолетом и пустым бумажником", – говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось, что в Киеве на улице Ижевской произошла драка между строителями, столичная полиция задержала двух участников инцидента.

Напомним, в одной из столичных маршруток, курсирующих по маршруту № 555, произошла драка между пассажирками. Женщины подрались якобы из-за того, что не поделили место. Отметим, что маршрутный автобус № 555 выполняет рейс от ул. Николая Кибальчича до ДВРЗ.

Видео: Киев Оперативный

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Киев драка пистолет инцидент украла

Источник: Сегодня

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