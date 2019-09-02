Женщины устроили драку в киевской маршрутке: видео

В одной из столичных маршруток произошла драка между пассажирками. Об этом сообщается в паблике "Киев Оперативный".
"А в 555 маршрутке произошла драка века. По легенде, женщины подрались из-за того, что не поделили место. Такие дела", – говорится в подписи к опубликованному видео.
Отметим, что маршрутный автобус №555 выполняет рейс ул. Николая Кибальчича – ДВРЗ.
Ранее житель Киева стал свидетелем того, как водитель одной из столичных маршруток помыл свое транспортное средство водой из лужи. Также в сеть попало видео, как пассажиры возле станции метро "Васильковская" толкают в Киеве в депо сломавшийся троллейбус 45-го маршрута.
Тем временем киевская власть планирует заменить маршрутки, которые регулярно попадают в ДТП, комфортабельными автобусами. На первом этапе планируют отказаться от услуг перевозчиков, которые дублируют коммунальный транспорт. А это едва ли не каждый третий "бусик".
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