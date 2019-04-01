Ловушка на спортплощадке в Киеве: ребенок застрял в спортивном снаряде
Семилетняя девочка застряла ногой между деревянными рейками спортивного снаряда
Сотрудники ГСЧС в Киеве спасли девочку, которая застряла в спортивном снаряде на спортплощадке у пятиэтажки на улице Щербаковского, 49 на столичных Нивках.
Как сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Киеве, информация об инциденте поступила к ним после полудня в воскресенье, 31 марта.
Фото: ГУ ГСЧС в Киеве
По прибытию было установлено, что семилетняя девочка ногой застряла между деревянными рейками спортивного снаряда. Ее высвободили с помощью гидравлического инструмента. Ребенок остался цел, здоровью девочки ничего не угрожает.
Фото: ГУ ГСЧС в Киеве
Напомним, ранее столичные копы спасли женщину, которая чуть не утонула в озере Тельбин. Прибыв на место инцидента, копы увидели на берегу озера личные вещи, а в водоеме плавала женщина, которая, теряя силы, кричала о помощи. Патрульный Александр Шевченко бросился в воду, а тем временем утопающая перестала подавать признаки жизни.
Также мы писали о жутком ЧП в Одесской области. Там на операционном столе в больнице Подольска умер восьмилетний мальчик, которому делали несложную операцию по удалению аденоидов. Мальчик так и не вышел из наркоза.
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