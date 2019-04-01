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Ловушка на спортплощадке в Киеве: ребенок застрял в спортивном снаряде

Сегодня, 10:34

Семилетняя девочка застряла ногой между деревянными рейками спортивного снаряда

Фото: ГСЧС
Ловушка на спортплощадке в Киеве: ребенок застрял в спортивном снаряде //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/1bd/552/5ca1bd552f957.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/1bd/552/5ca1bd552f957.jpg Происшествия Семилетняя девочка застряла ногой между деревянными рейками спортивного снаряда

Сотрудники ГСЧС в Киеве спасли девочку, которая застряла в спортивном снаряде на спортплощадке у пятиэтажки на улице Щербаковского, 49 на столичных Нивках.

Как сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Киеве, информация об инциденте поступила к ним после полудня в воскресенье, 31 марта.

Фото: ГУ ГСЧС в Киеве

По прибытию было установлено, что семилетняя девочка ногой застряла между деревянными рейками спортивного снаряда. Ее высвободили с помощью гидравлического инструмента. Ребенок остался цел, здоровью девочки ничего не угрожает.

Фото: ГУ ГСЧС в Киеве

Напомним, ранее столичные копы спасли женщину, которая чуть не утонула в озере Тельбин. Прибыв на место инцидента, копы увидели на берегу озера личные вещи, а в водоеме плавала женщина, которая, теряя силы, кричала о помощи. Патрульный Александр Шевченко бросился в воду, а тем временем утопающая перестала подавать признаки жизни.

Также мы писали о жутком ЧП в Одесской области. Там на операционном столе в больнице Подольска умер восьмилетний мальчик, которому делали несложную операцию по удалению аденоидов. Мальчик так и не вышел из наркоза.

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Тег Киев, дети, ребенок, чп, нивки, ГСЧС, спортплощадка

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