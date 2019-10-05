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"Маклауд" за рулем: под Киевом у водителя в крови обнаружили смертельную дозу алкоголя

5 октября, 13:07

Драггер показал, что уровень алкоголя в крови мужчины превышает допустимый в 25 раз

Во время патрулирования на 77 км автодороги Киев-Харьков-Довжанский патрульные остановили автомобиль, за рулем которого был мертвецки пьяный водитель. Во время проверки оказалось, что уровень алкоголя в крови мужчины составлял целых 5 промилле, что в 25 раз превышает максимально допустимый и вообще опасен для жизни. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области

По сообщению патрульных, их внимание привлек автомобиль АЗЛК 21412, который хаотично маневрировал по дороге с одной полосы в другую.

Стражи порядка сразу решили остановить водителя, ведь возможно ему нужна помощь.

После остановки выяснилось, что мужчина практически не в состоянии разговаривать, поскольку налицо явные признаки алкогольного опьянения. Патрульные помогли ему выйти из авто.

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Освидетельствование на состояние опьянения показало, что в крови водителя содержится 5,0 промилле алкоголя.

Для справки:

Если в организме находится более 3,5 промилле алкоголя, то он действует как наркоз, используемый при операциях. При более 4 промилле алкоголя нарушается работа сердца и дыхание. Фактически, человек впадает в кому или уже мертв.

В отношении водителя патрульные составили административные материалы по ч. 1 ст.130 КУоАП (управление в состоянии опьянения) и ч.1 ст.126 (управление без соответствующих документов). Правонарушитель полицейские отстранили от управления.

Напомним, в Киеве нетрезвый водитель зачитал патрульным рэп. Импровизированный "концерт" состоялся в одном из отделов полиции, куда доставили пьяного мужчину.

А в США пьяный водитель Tesla уснул за рулем, а автопилот на скорости 110 км/ч уходил от полиции.

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Источник: Сегодня

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