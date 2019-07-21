В Киеве пьяный водитель зачитал копам рэп: видео

Мужчина был не только в нетрезвом состоянии, но и без водительских прав

В Киеве нетрезвый водитель зачитал патрульным рэп. Импровизированный "концерт" состоялся в одном из отделов полиции, куда доставили пьяного мужчину. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции.

"Вчера, около 22 часов, патрулируя улицу Академика Каблукова, инспекторы услышали звук тормозов автомобиля ВАЗ, который на большой скорости выехал из-за поворота многоэтажки. За автомобилем бежало около 10 человек, которые пытались помешать водителю выехать с дворовой территории", - говорится в сообщении.

Патрульные преградили своим автомобилем выезд со двора и остановили водителя. Мужчина имел явные признаки алкогольного опьянения и сразу сообщил патрульным, что употреблял алкоголь и готов за это понести наказание.

"Как выяснилось позже, по словам водителя, он выпил 0,5 литра водки и решил заночевать в автомобиле своего товарища, но его родная сестра, понимая, что он может натворить беды, забрала ключи от автомобиля. Все его друзья отговаривали мужчину от идеи ночевать в салоне транспортного средства, но мужчина пообещал им, что не поедет кататься. Получив ключи от транспортного средства, он мгновенно его завел и попытался быстро уехать, но наткнулся на экипаж патрульных", – уточнили в полиции.

Мужчина отказался проходить освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, инспекторы составили на него протокол по ч.1 ст.130 (Управление в состоянии опьянения) КоАП. Так как у мужчины также не было при себе водительского удостоверения и он не включил указатель поворота, когда выезжал из-за дома, то дополнительно на водителя патрульные вынесли постановление за нарушение ПДД.

При оформлении административных материалов водитель читал для патрульных рэп, каялся и даже записал видеообращение к другим водителям с просьбой не садиться за руль в пьяном виде.

Напомним, за шесть месяцев 2019 года в Украине произошло 73 145 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погиб 1331 человек.

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В Киеве пьяный водитель зачитал копам рэп: видео". Другие Происшествия смотрите в блоке "Последние новости"