Машину разнесло по всей парковке: в Киеве взорвался Chevrolet, пострадал мужчина
Пострадавшего в тяжелом состоянии увезли в больницу, он находится под караулом, так как его роль в ЧП пока до конца не ясна
Мощный взрыв, который разбудил жителей нескольких домов, произошел на парковке по адресу Академика Вильямса, 5 в Киеве в ночь на четверг, 4 апреля. Там взорвался автомобиль Chevrolet Epica, пострадал мужчина.
Как пишет "Информатор", на парковке возле одного из магазинов было припарковано несколько машин. Работник цветочного ларька услышал взрыв, а когда вышел на улицу, то увидел раскуроченный автомобиль и тело мужчины рядом с ним. По предварительным данным, пострадавшему оторвало кисть руки, его госпитализировали в тяжелом состоянии.
При этом уточняется, что пострадавший не является владельцем авто, но оказался рядом с машиной в момент детонации, поэтому в больнице он находится под караулом, так как его роль в инциденте пока не ясна. Хозяина автомобиля также нашли, он дал показания патрульным.
Обстоятельства ЧП уточняются.
Напомним, накануне сообщалось, что в одной из гостиниц в центре Киева нашли мертвой молодую девушку.
Также в ночь на 3 апреля в центре столицы произошла стрельба, в результате которой погиб человек.
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