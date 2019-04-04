Машину разнесло по всей парковке: в Киеве взорвался Chevrolet, пострадал мужчина

Пострадавшего в тяжелом состоянии увезли в больницу, он находится под караулом, так как его роль в ЧП пока до конца не ясна

Фото: Информатор

Машину разнесло по всей парковке: в Киеве взорвался Chevrolet, пострадал мужчина //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/595/7d5/5ca5957d5757a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/595/7d5/5ca5957d5757a.jpg 2019-04-04T08:50:21+03:00 Происшествия Пострадавшего в тяжелом состоянии увезли в больницу, он находится под караулом, так как его роль в ЧП пока до конца не ясна

Мощный взрыв, который разбудил жителей нескольких домов, произошел на парковке по адресу Академика Вильямса, 5 в Киеве в ночь на четверг, 4 апреля. Там взорвался автомобиль Chevrolet Epica, пострадал мужчина.

Как пишет "Информатор", на парковке возле одного из магазинов было припарковано несколько машин. Работник цветочного ларька услышал взрыв, а когда вышел на улицу, то увидел раскуроченный автомобиль и тело мужчины рядом с ним. По предварительным данным, пострадавшему оторвало кисть руки, его госпитализировали в тяжелом состоянии.













При этом уточняется, что пострадавший не является владельцем авто, но оказался рядом с машиной в момент детонации, поэтому в больнице он находится под караулом, так как его роль в инциденте пока не ясна. Хозяина автомобиля также нашли, он дал показания патрульным.

Обстоятельства ЧП уточняются.

Напомним, накануне сообщалось, что в одной из гостиниц в центре Киева нашли мертвой молодую девушку.

Также в ночь на 3 апреля в центре столицы произошла стрельба, в результате которой погиб человек.

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