Смертельная стрельба в центре Киева: появились подробности ЧП и фото

Сестра владельца квартиры продала часть жилища, а новые хозяева пытались попасть в помещение

Фото: Нацполиция

Смертельная стрельба в центре Киева: появились подробности ЧП и фото //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/468/444/5ca4684448c53.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/468/444/5ca4684448c53.jpg 2019-04-03T11:06:00+03:00 Происшествия Сестра владельца квартиры продала часть жилища, а новые хозяева пытались попасть в помещение

В столичной полиции сообщили подробности стрельбы на Круглоуниверситетской, 7, в центре Киева, в результате которой погиб мужчина.

Как сообщает пресс-служба столичного главка Нацполиции, накануне вечером к правоохранителям обратилась местная жительница, которая сообщила, что в квартире по соседству слышны выстрелы.

На месте было установлено, что причиной стрельбы стал конфликт из-за жилищного вопроса.

"Сестра одного из участников конфликта продала часть квартиры другому лицу. Трое мужчин, якобы на правах новых владельцев, пришли в дом и пытались туда попасть. Мужчина, который находился в помещении, попытался им помешать и выстрелил из ружья. В результате один из визитеров получил огнестрельное ранение в живот, был доставлен в больницу, где вскоре умер", – уточняется в сообщении.

Стрелком оказался 57-летний киевлянин, он длительное время проживал за границей, но после получения в наследство квартиры вернулся в столицу. С места происшествия криминалисты изъяли орудие совершения преступления – охотничье ружье, а подозреваемого задержали.

По факту инцидента открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Задержанному грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, в Полтаве средь бела дня, на людной улице Гагарина, трое мужчин устроили драку, во время которой произошла стрельба. Один из мужчин использовал пистолет Флобера и сделал несколько выстрелов. Полицейские прибыли на место происшествия уже через несколько минут после вызова.

Также мы сообщали, что возле метро "Левобережная" в Киеве мужчина открыл стрельбу из-за шума под окнами своей квартиры. Возмущенный киевлянин решил компанию, которая не реагировала на его замечания. В результате он выпустил в них несколько резиновых пуль. Одного человека с ранениями в живот госпитализировали.

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