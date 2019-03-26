Масштабное ДТП на Бориспольском шоссе: столкнулись сразу девять машин

Сначала произошла незначительная авария на трассе, а когда ее оформляли патрульные, произошло масштабное дистанционное ДТП

Иллюстрация. Фото: Нацполиция

Масштабное ДТП на Бориспольском шоссе: столкнулись сразу девять машин //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/4ab/475/5c94ab4751828.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/4ab/475/5c94ab4751828.jpg 2019-03-26T10:57:00+02:00 Происшествия Сначала произошла незначительная авария на трассе, а когда ее оформляли патрульные, произошло масштабное дистанционное ДТП

Масштабное ДТП с участием сразу девяти автомобилей произошло на Бориспольском шоссе на въезде в Киев во вторник, 26 марта.

Как сообщает "Информатор" на своей странице в Facebook, сначала произошла незначительная авария, на место инцидента подъехали патрульные и начали оформлять ДТП. В этот момент проезжающие автомобили начали врезаться друг в друга.

Это дистанционное ДТП заблокировало практически две полосы движения по трассе.

К счастью, обошлось без пострадавших.

Обстоятельства инцидента устанавливаются. На данный момент на месте аварии находятся разбитые Skoda, два Opel, автобусы Mercedes-Benz.

Ранее мы писали, что утром 26 марта ДТП с патрульным Prius произошло на улице Мельникова недалеко от телевышки в Киеве. В результате инцидента пострадали двое копов, их госпитализировали.

Также сообщалось, что 20 марта в Днепре маршрутное такси сбило парня на скутере. Он получил открытый перелом ноги. Обстоятельства происшествия выясняются.

Кроме того, в начале марта двое людей погибли в жуткой аварии под Киевом.

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