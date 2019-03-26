Масштабное ДТП на Бориспольском шоссе: столкнулись сразу девять машин
Сначала произошла незначительная авария на трассе, а когда ее оформляли патрульные, произошло масштабное дистанционное ДТП
Масштабное ДТП с участием сразу девяти автомобилей произошло на Бориспольском шоссе на въезде в Киев во вторник, 26 марта.
Как сообщает "Информатор" на своей странице в Facebook, сначала произошла незначительная авария, на место инцидента подъехали патрульные и начали оформлять ДТП. В этот момент проезжающие автомобили начали врезаться друг в друга.
Это дистанционное ДТП заблокировало практически две полосы движения по трассе.
К счастью, обошлось без пострадавших.
Обстоятельства инцидента устанавливаются. На данный момент на месте аварии находятся разбитые Skoda, два Opel, автобусы Mercedes-Benz.
Ранее мы писали, что утром 26 марта ДТП с патрульным Prius произошло на улице Мельникова недалеко от телевышки в Киеве. В результате инцидента пострадали двое копов, их госпитализировали.
Также сообщалось, что 20 марта в Днепре маршрутное такси сбило парня на скутере. Он получил открытый перелом ноги. Обстоятельства происшествия выясняются.
Кроме того, в начале марта двое людей погибли в жуткой аварии под Киевом.
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