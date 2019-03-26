Патрульный Prius въехал в столб в Киеве: пострадали двое копов

По предварительной информации, причиной ДТП стало то, что патрульный уснул за рулем после смены

Скриншот.

Патрульный Prius въехал в столб в Киеве: пострадали двое копов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/9cf/900/5c99cf900f00f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/9cf/900/5c99cf900f00f.jpg 2019-03-26T09:09:00+02:00 Происшествия По предварительной информации, причиной ДТП стало то, что патрульный уснул за рулем после смены

ДТП с патрульным Prius произошло на улице Мельникова недалеко от телевышки в Киеве утром во вторник, 26 марта. В результате инцидента пострадали два человека.

Как сообщается в паблике "dtp.kiev.ua" в Facebook, по неизвестным причинам водитель машины патрульной полиции выехал с дороги и врезался в столб. Двое пострадавших копов госпитализировали.

По предварительной информации, водитель легковушки уснул утром в конце напряженной смены, что и стало причиной аварии.

Напомним, в понедельник, 25 марта, около 21:00 в Киеве на проспекте Лобановского, 76 произошла авария с участием мотоцикла и автомобиля Opel Vectra, после которой водитель легковушки скрылся. По предварительным данным, парень за рулем мотоцикла Honda двигался по проспекту Лобановского в третьей полосе движения в сторону улицы Кайсарова. Водитель Opel Vectra ехал в ту же сторону во второй полосе. Мужчина за рулем Opel хотел повернуть налево через двойную сплошную на Донской переулок. Он не заметил мотоциклиста в третьей полосе и сбил его. После аварии водитель легковушки доехал до пешеходного перехода, вышел из машины и скрылся в нем.

Также сообщалось, что 20 марта в Днепре маршрутное такси сбило парня на скутере. Он получил открытый перелом ноги. Обстоятельства происшествия выясняются.

Кроме того, в начале марта двое людей погибли в жуткой аварии под Киевом.

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