Масштабное ДТП под Киевом: пятеро погибших
По предварительным данным, водитель не справился с управлением и автомобиль вылетел в кювет
В селе Яблоновка Макаровского района Киевской области в результате дорожно-транспортного происшествия с участием легкового автомобиля погибли пятеро человек и один пострадал. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
"8 марта в 2.48 часа в селе Яблоновка Макаровского района водитель легкового автомобиля не справился с управлением и съехал в кювет, в результате чего погибли 5 человек и 1 человек госпитализирован в больницу", – говорится в сообщении.
О деталях происшествия не сообщается. На момент публикации информации данных от полиции не поступало. Возраст и пол погибших и пострадавшего неизвестен.
Напомним, 6 марта под Киевом произошло столкновение двух легковых автомобилей и микроавтобуса, жертвами которого стали два человек.
Ранее в Киеве при выезде с моста Метро на Броварском проспекте в ночь на 1 марта произошло масштабное ДТП – в лобовом столкновении сошлись ZAZ Vido и карета скорой помощи. В результате аварии три человека погибли и еще трое получили ранения.
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