Масштабное ДТП под Киевом: пятеро погибших

По предварительным данным, водитель не справился с управлением и автомобиль вылетел в кювет

Фото: УНН

Масштабное ДТП под Киевом: пятеро погибших //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/e6a/918/5c6e6a918d6b8.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/e6a/918/5c6e6a918d6b8.jpg 2019-03-08T08:15:00+02:00 Происшествия По предварительным данным, водитель не справился с управлением и автомобиль вылетел в кювет

В селе Яблоновка Макаровского района Киевской области в результате дорожно-транспортного происшествия с участием легкового автомобиля погибли пятеро человек и один пострадал. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"8 марта в 2.48 часа в селе Яблоновка Макаровского района водитель легкового автомобиля не справился с управлением и съехал в кювет, в результате чего погибли 5 человек и 1 человек госпитализирован в больницу", – говорится в сообщении.

О деталях происшествия не сообщается. На момент публикации информации данных от полиции не поступало. Возраст и пол погибших и пострадавшего неизвестен.

Напомним, 6 марта под Киевом произошло столкновение двух легковых автомобилей и микроавтобуса, жертвами которого стали два человек.

Ранее в Киеве при выезде с моста Метро на Броварском проспекте в ночь на 1 марта произошло масштабное ДТП – в лобовом столкновении сошлись ZAZ Vido и карета скорой помощи. В результате аварии три человека погибли и еще трое получили ранения.

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