Масштабное ДТП в Киеве: столкнулись три легковушки
Автомобили получили серьезные повреждения
В Киеве, где недавно в аварии пострадали пять человек, на Голосеевском проспекте столкнулись Lada 2108 и "Волга", а во время оформления ДТП в них влетела Toyota Camry. Об этом сообщает "Информатор".
Первое ДТП произошло 2 апреля, около 22:00. Как рассказал водитель Lada 2108, он двигался по Голосеевскому проспекту в сторону Умани. Перед ним ехала Ladа, которая резко затормозила, в результате чего и произошло столкновение. Воители решили обойтись без полиции, и выставили знак ДТП. Но около 22:20 в Lada на скорости влетела Toyota Camry.
Как рассказал водитель Toyota, он на обгон, однако перед ним выскочил другой автомобиль и лишил его места для маневра, в результате чего и произошло столкновение.
В аварии никто не пострадал, но сами автомобили получили серьезные повреждения. Больше всего пострадала Lada – у нее полностью смяты передняя и задняя части. У Toyota разбиты вся передняя часть и моторный отсек. У "Волги" же разбит задний бампер.
Также сообщалось, что пять человек, среди которых двое детей, пострадали в результате ДТП на перекрестке улицы Газопроводной и Большой Кольцевой в Киеве днем в воскресенье, 31 марта.
Ранее смертельная авария произошла на Северном мосту в Киеве, погиб один пассажир и водитель.
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