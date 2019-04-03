Масштабное ДТП в Киеве: столкнулись три легковушки

Автомобили получили серьезные повреждения

Фото: kiev.informator.ua.

Масштабное ДТП в Киеве: столкнулись три легковушки //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/43a/f01/5ca43af010f6d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/43a/f01/5ca43af010f6d.jpg 2019-04-03T08:11:00+03:00 Происшествия Автомобили получили серьезные повреждения

В Киеве, где недавно в аварии пострадали пять человек, на Голосеевском проспекте столкнулись Lada 2108 и "Волга", а во время оформления ДТП в них влетела Toyota Camry. Об этом сообщает "Информатор".

Первое ДТП произошло 2 апреля, около 22:00. Как рассказал водитель Lada 2108, он двигался по Голосеевскому проспекту в сторону Умани. Перед ним ехала Ladа, которая резко затормозила, в результате чего и произошло столкновение. Воители решили обойтись без полиции, и выставили знак ДТП. Но около 22:20 в Lada на скорости влетела Toyota Camry.

Как рассказал водитель Toyota, он на обгон, однако перед ним выскочил другой автомобиль и лишил его места для маневра, в результате чего и произошло столкновение.

В аварии никто не пострадал, но сами автомобили получили серьезные повреждения. Больше всего пострадала Lada – у нее полностью смяты передняя и задняя части. У Toyota разбиты вся передняя часть и моторный отсек. У "Волги" же разбит задний бампер.

Также сообщалось, что пять человек, среди которых двое детей, пострадали в результате ДТП на перекрестке улицы Газопроводной и Большой Кольцевой в Киеве днем в воскресенье, 31 марта.

Ранее смертельная авария произошла на Северном мосту в Киеве, погиб один пассажир и водитель.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Масштабное ДТП в Киеве: столкнулись три легковушки". Другие Происшествия смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.