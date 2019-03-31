Смертельное ДТП на Северном мосту в Киеве: новые фото с места трагедии
Пассажир погиб на месте, водитель скончался в больнице
В полиции рассказали детали масштабной аварии, которая произошла поздно вечером 29 марта на Северном мосту в Киеве. По данным правоохранителей, автомобиль Subaru в районе остановки общественного транспорта не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и совершил наезд на электроопору.
Очевидцы рассказывают, что обломки от машины разлетелись на десятки метров.
"Вследствие ДТП пассажир иномарки получил травмы несовместимые с жизнью: врачи "скорой" констатировали его смерть на месте. Также с телесными повреждениями были госпитализированы водитель и еще один его пассажир. Однако в субботу утром в больнице от полученных травм водитель скончался", – сообщают в ГУ НП Киева.
Следователями столичной полиции по данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Работники полиции в рамках расследования устанавливают причины и обстоятельства ДТП, а также его механизм.
Напомним, на бульваре Кольцова бензовоз раздавил пешехода. Мужчина в непредусмотренном месте пытался перейти дорогу с тележкой, груженной продуктами.
Ранее сайт "Сегодня" сообщал о жутком ДТП под Киевом, где грузовик въехал в дом.
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