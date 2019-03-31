Смертельное ДТП на Северном мосту в Киеве: новые фото с места трагедии

Пассажир погиб на месте, водитель скончался в больнице

Фото: А.Ракитин, Сегодня

Смертельное ДТП на Северном мосту в Киеве: новые фото с места трагедии Наталья Мамчур //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/08c/ab0/5ca08cab01d55.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/08c/ab0/5ca08cab01d55.jpg 2019-03-31T12:52:00+03:00 Происшествия Пассажир погиб на месте, водитель скончался в больнице

В полиции рассказали детали масштабной аварии, которая произошла поздно вечером 29 марта на Северном мосту в Киеве. По данным правоохранителей, автомобиль Subaru в районе остановки общественного транспорта не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и совершил наезд на электроопору.

Очевидцы рассказывают, что обломки от машины разлетелись на десятки метров.

"Вследствие ДТП пассажир иномарки получил травмы несовместимые с жизнью: врачи "скорой" констатировали его смерть на месте. Также с телесными повреждениями были госпитализированы водитель и еще один его пассажир. Однако в субботу утром в больнице от полученных травм водитель скончался", – сообщают в ГУ НП Киева.





























Следователями столичной полиции по данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Работники полиции в рамках расследования устанавливают причины и обстоятельства ДТП, а также его механизм.

Напомним, на бульваре Кольцова бензовоз раздавил пешехода. Мужчина в непредусмотренном месте пытался перейти дорогу с тележкой, груженной продуктами.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал о жутком ДТП под Киевом, где грузовик въехал в дом.

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АВТОР: Наталья Мамчур Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.