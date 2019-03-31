В Киеве не разминулись Lanos и KIA: пятеро пострадавших, среди них дети

Авария произошла на перекрестке Газопроводной и Большой Кольцевой

Фото: Киев Оперативный

В Киеве не разминулись Lanos и KIA: пятеро пострадавших, среди них дети //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/0e0/833/5ca0e08334554.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/0e0/833/5ca0e08334554.jpg 2019-03-31T18:50:00+03:00 Происшествия Авария произошла на перекрестке Газопроводной и Большой Кольцевой

Пять человек, среди которых двое детей, пострадали в результате ДТП на перекрестке улицы Газопроводной и Большой Кольцевой в Киеве днем в воскресенье, 31 марта. Об этом сообщается в паблике "Киев Оперативный".

"Очередная ДТП на вышеуказанном перекрестке. На этот раз – KIA vs Daewoo. Предварительно, водитель KIA не уступил дорогу своему "оппоненту". В результате аварии, пострадали аж пять человек – двое детей, муж и жена с Lanos и еще одна женщина с KIA", – говорится в сообщении.















На месте работают правоохранители. Причины и обстоятельства уточняются.

Ранее сообщалось, что мужчина погиб в результате ДТП на Столичном шоссе под Киевом на выезде на Хтотов, еще одна женщина пострадала.

Ранее в полиции рассказали детали масштабной аварии, которая произошла поздно вечером 29 марта на Северном мосту в Киеве. По данным правоохранителей, автомобиль Subaru в районе остановки общественного транспорта не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и совершил наезд на электроопору Очевидцы рассказывают, что обломки от машины разлетелись на десятки метров.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал о жутком ДТП под Киевом, где грузовик въехал в дом.

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