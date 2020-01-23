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Масштабный пожар на окраине Киева: появились новые подробности

23 января, 08:11

Пожар охватил площадь в 600 квадратных метров

Фото: ГУ ГСЧС в Киевской области

Фото: ГУ ГСЧС в Киевской области

Пожарным удалось ликвидировать масштабный пожар в двухэтажном магазине мебели на Петропавловской Борщаговке, который вспыхнул накануне, 22 января, в 20:45. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киевской области.

"В 00:10 23 января пожар на территории "Мебельного городка" ликвидирован на площади 600 кв. м. Жертв и пострадавших нет", – говорится в сообщении.

К тушению привлекалось 46 человек личного состава и 10 единиц техники ГСЧС.

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При этом киевлянам, которые живут близ места пожара, рекомендовали закрыть окна из-за сильного дыма.

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Напомним, ранее под Киевом произошел крупный пожар на лугу, недалеко от поселка Демидов. Пламя охватило площадь в четыре гектара. В сети пользователи опубликовали видео, на котором видно, что огонь быстро разгорается от сильного ветра, а в небо поднимаются клубы дыма. По версии очевидцев, дым понесло в сторону Киева, что стало активно обсуждаться в социальных сетях.

Отметим, что в последнее время количество пожаров существенно увеличивается. Основными причинами возникновения возгораний спасатели называют небрежность граждан и пренебрежение элементарными правилами пожарной безопасности.

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Киев мебель пожары

Источник: Сегодня

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