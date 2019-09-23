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Масштабный пожар со взрывами в Киеве: появились новые подробности ЧП

23 сентября, 19:11

В полиции заявили об открытии уголовного производства

/ Фото: Информатор

В полиции Киева открыли уголовное производство по факту масштабного пожара на Вискозной улице. Напомним, там пылали автоцистерны с горючим. На данный момент правоохранители квалифицировали произошедшее как нарушение требований пожарной безопасности. В рамках расследования будет установлена ​​окончательная причина пожара, рассказали в ГУ НП столицы.

На место происшествия выезжали спасатели, наряды патрульных, следственно-оперативная группа Деснянского управления полиции, военнослужащие Национальной гвардии Украины и врачи "скорой".

По прибытию полицейские установили, что на территории, где произошел пожар, арендует площадь одно из предприятий, которое занимается перевозкой горюче-смазочных материалов. Во время общения с охранником работники полиции выяснили, что около 21:50 он услышал хлопок, а затем увидел большое пламя между грузовыми автомобилями. Мужчина быстро позвонил на 101 и сообщил о происшествии директору общества. По словам охранника, на территории предприятия посторонних лиц он не видел.

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Спасатели тем временем немедленно приступили к ликвидации пожара. Огонь частично повредил пять тягачей, девять прицепов, а также полностью уничтожил один автомобиль и два прицепа. В результате происшествия никто не пострадал.

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Следственным отделом Деснянского управления полиции начато уголовное производство по признакам правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 270 (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до трех лет.

Ранее столичные спасатели сообщили подробности масштабного пожара на улице Вискозной, 3 в Деснянском районе, где накануне произошло возгорание девяти автоцистерн с горючим. С огнем боролись 90 человек, а для тушения применяли пену.

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Киев спасатели подробности пожары происшествия уголовное производство

Источник: Сегодня

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