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Масштабный пожар возле "Лесной" в Киеве: пламя тушили более 50 спасателей

14 марта, 20:37

Мила Князьская-Ханова

Горел ангар, в котором хранились бочки с химическими отходами

В Киеве спасатели потушили пожар в ангаре, который расположен на территории предприятия по улице Красноткацкая, 61. Пожарных на место возгорания вызвали в 16:01, сообщает ГСЧС столицы.

На место происшествия немедленно прибыли ближайшие пожарно-спасательные подразделения. По прибытию пожарные установили, что пожар возник в металлическом ангаре размером 15х70 м. Ангар расположен вплотную к зданию склада, поэтому существовала угроза распространения пламени на склад.

Во время тушения пожара спасатели провели эвакуацию кислородных баллонов из помещения склада. В ангаре находились разбавленные растворители (отходы производства), которые хранились для дальнейшей утилизации.

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В 17:03 пожарные локализовали возгорание на площади 1000 кв. м и в 17:19 – полностью потушили пожар.

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На месте было задействовано 13 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 52 человека личного состава.

Также на месте работало отделение радиационной, химической и биологической защиты аварийно-спасательного отряда ГСЧС Украины для проверки наличия опасных веществ в воздухе. Химически опасных веществ в воздухе не обнаружено.

Причина пожара устанавливается. Жертв и пострадавших нет.

Напомним, 13 марта на Осокорках под вечер вспыхнул крупный пожар. Горел луг в районе строительства ЖК на Коллекторной улице.

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Источник: Сегодня

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