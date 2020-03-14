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В Киеве – большой пожар возле метро "Лесная": что там горит (видео)

14 марта, 16:59

Мила Князьская-Ханова

Огонь охватил как минимум два этажа здания, пожару присвоили повышенный ранг опасности

В Киеве после обеда вспыхнул масштабный пожар в промзоне возле метро "Лесная". На данный момент известно, что огонь охватил склады на территории одного из предприятий по улице Красноткацкая.

На месте работают спасатели ГСЧС, пожару присвоен повышенный ранг.

Пожар, охвативший 3 и 4 этаж складского здания, сопровождается сильным задымлением: столб черного дыма виден даже из других районов столицы.

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Напомним, 13 марта на Осокорках под вечер вспыхнул крупный пожар. Горел луг в районе строительства одного из ЖК на Коллекторной улице.

Напомним, в 2019 году осенью новости "Сегодня" писали, что Киев и область охватили массовые крупные пожары. Возгорания происходили в экосистемах, на свалках мусора и в жилых домах. Также вспыхнул пожар и в Чернобыльской зоне.

Согласно информации Главного управления Национальной полиции Киевской области, в поджоге в Чернобыльской зоне подозревали женщину – жительницу с. Старые Соколы Иванковского района. Как уточнили в полиции, женщина подожгла траву с целью отомстить бывшим работодателям, которые якобы не выплатили ей деньги. Пожар быстро перекинулся на лес, а после – перешел на Чернобыльскую зону.

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спасатели огонь лесная красноткацкая пожары ГСЧС

Источник: Сегодня

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