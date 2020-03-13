В Киеве произошел масштабный пожар возле многоэтажки на Осокорках

На Осокорках сегодня под вечер вспыхнул крупный пожар. Горел луг в районе строительства одного из ЖК на Коллекторной улице, сообщил сайту "Сегодня" очевидец.

"Пламя охватило больше гектара площади, горят кусты и сухая трава, пока пожарные машины ищут туда проезд", – рассказал Константин.

Как сообщили сайту "Сегодня "в ГСЧС Киева, в 19:37 огонь был локализован.

"Тушение огня усложнялось тем, что пожарные расчеты не могли подобраться к очагу возгорания – горел травяной настил. Площадь возгорания составила более 3 гектаров. Для тушения пламени были задействованы четыре автоцистерны", – рассказали нам в ГСЧС Киева.

Причины возгорания выясняются. Вероятно, что очаги возгорания еще тушат, поскольку там могут быть торфяники.

Отметим, что с наступлением весны на полях и лугах начинают выжигать траву. Пожары в экосистемах крайне опасны, в том числе – для жилых домов: огонь может перекинуться с пылающего сухостоя на жилые дома.

Напомним, в 2019 году осенью новости "Сегодня" писали, что Киев и область охватили массовые крупные пожары. Возгорания происходили в экосистемах, на свалках мусора и в жилых домах. Также вспыхнул пожар и в Чернобыльской зоне.

Согласно информации Главного управления Национальной полиции Киевской области, в поджоге в Чернобыльской зоне подозревали женщину – жительницу с. Старые Соколы Иванковского района. Как уточнили в полиции, женщина подожгла траву с целью отомстить бывшим работодателям, которые якобы не выплатили ей деньги. Пожар быстро перекинулся на лес, а после – перешел на Чернобыльскую зону.

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