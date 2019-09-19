Месть за увольнение: под Киевом мужчина пытался сжечь живьем своего экс-начальника

Фото: Добрев

В полицию поступило сообщение от жителя Згуровского района о том, что его избил и пытался поджечь односельчанин, рассказали в полиции Киевской области.

Как оказалось, в селе Красное на территорию зернохранилища пробрался местный житель с бутылкой бензина в руках. В то время на предприятии находился заведующий складом. Злоумышленник облил его жидкостью и пытался поджечь. К счастью, ему это не удалось: спасли пострадавшему жизнь случайные свидетели и сильный ветер, из-за которого злоумышленнику не удалось зажечь спички.

При разговоре с правоохранителями "поджигатель" объяснил свой поступок тем, что его недавно уволили с работы на этом зернохранилище. Таким образом он хотел отомстить.

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Мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Сейчас полиция квалифицирует этот инцидент как покушение на убийство (ст.115 Уголовного кодекса Украины).

Раннее в Киеве на правонарушение пошел еще один "мститель": полиция Киева задержала 56-летнего мужчину, совершившего анонимный звонок о минировании станции метро "Почайна". Он объяснил свой поступок тем, что на кассе метро ему не продали жетон, поскольку у него не хватало денег. Таким способом правонарушитель решил отомстить работникам метрополитена и "заминировал" объект.

Также недавно житель Киевской области "заминировал" Дарницкий железнодорожный вокзал из-за того, что его якобы не захотели пропустить без очереди к кассе.

Ранее сообщалось, что на улице Шота Руставели в центре Киева молодая девушка обрисовала и изрубила топором элитный автомобиль Porsche Boxster.

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