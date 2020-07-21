Взрыв на Позняках: пострадавшие так и не переехали в новое жилье

Сегодня – ровно месяц со дня взрыва в столичной десятиэтажке на Позняках. Напомним, утром 21 июня в Киеве на улице Саломеи Крушельницкой прогремел взрыв, в результате которого погибли пять человек. Десятки людей остались без жилья. По одной из предварительных версий, произошел взрыв газа. По данным источников сайта "Сегодня" в полиции, эта версия остается приоритетной.

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Пострадавшие от взрыва хоть и получили новое жилье, но еще не переселились туда. Подробности нам рассказала Марина Л. – жительница квартиры, рядом с которой находился предполагаемый эпицентр взрыва.

"За это время нам показали новое жилье, мы ездили на его просмотр, – рассказывает Марина Л. – Дата заселения нам пока не известна, мы подали документы на оформление, ждем. Такая же ситуация и у тех соседей, которых мы знаем".

По словам женщины, ее семья получила квартиру, метраж которой превышает площадь бывшего жилья.

"Что касается вещей, которые оставались во взорвавшемся доме, то тем, кто проживал с первого до четвертого этажа – им вещи отдали. Речь идет о вещах, которые можно было выбросить из окна. Эти вещи складывали в простыни и выбрасывали из окон. Все, кто жил выше четвертого этажа, не получили ни одной вещи. По нашим данным, разрушенную часть дома будут разбирать, закончить планируют до начала отопительного сезона", – говорит Марина.

Также она добавила, что сейчас ее семья живет в гостинице "Укрзализныци".

"Хоть мы и не дома, но нам во всем здесь идут навстречу. Живем дальше, восстановили основные документы, но надеемся, что при демонтаже разрушенной части дома будут найдены уцелевшие документы. Например, диплом, – говорит Марина. – У нас был хомяк, его получилось спасти, но он был передан кому-то в руки и этот человек нам его не вернул, хоть я и спрашивала о животном у всех, у кого могла".

Житель уцелевшей части этого дома, Александр Р., который ранее заявил о возможных нарушениях газовщиков, сейчас рассказал нам, что в его квартире демонтировали треснутый шланг.

"Это происходило с участием газовщиков и полиции. Надеюсь, что причина взрыва будет установлена и виновные будут наказаны", – говорит Александр.

Закрепят, а потом разберут

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Как выяснил сайт "Сегодня", к середине октября, когда в столице начинается отопительный сезон, власти запланировали демонтаж разрушенной части дома.

"Сейчас идут следственные действия, которые проводят правоохранительные органы. Также готовится проект по установке крепежа для того, чтобы конструкция была закреплена, оставшееся имущество – вынесено оттуда, а затем начнется демонтаж. Задача руководством города поставлена так, чтобы эти работы завершить до начала отопительного сезона", – сообщил в комментарии сайту "Сегодня" начальник управления по вопросам гражданской защиты Киевской городской государственной администрации Роман Ткачук.

Кто должен следить за состоянием газовых коммуникаций и почему вину за аварии перекладывают на собственников квартир, смотрите в сюжете:

Все подробности в спецтеме Взрыв в многоэтажке в Киеве

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