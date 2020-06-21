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Взрыв газа в многоэтажке в Киеве: открыто уголовное производство

21 июня, 15:56

Станислав Кожемякин Станислав Кожемякин

Следователи отказались от версии со взрывчаткой

По факту взрыва в жилом доме в Дарницком районе Киева 21 июня открыли уголовное производство.

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Как сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора, случившееся квалифицировали как нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности при обращении с газом, что привело к тяжким последствиям (ч. 2 ст. 270 УК Украины).

Досудебным расследованием в уголовном производстве занимаются следователи Киевского управления Нацполиции под процессуальным руководством столичной прокуратуры.

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Таким образом, озвученная министром внутренних дел Арсеном Аваковым версия о взрывчатом устройстве не получила развития.

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Информация о пострадавших все еще уточняется, а причины и обстоятельства случившегося – выясняются. По предварительным данным Генпрокуратуры, один человек погиб.

На месте работают спасатели, спецтехника и кинологи. Жильцов поврежденного дома, а также прилегающего к нему эвакуировали.

Напомним, что утром 21 июня в многоквартирном доме на ул. Саломеи Крушельницкой в Дарницком районе Киева прогремел взрыв, в результате которого были разрушены этажи с четвертого по седьмой. Премьер-министр Денис Шмыгаль взял ситуацию под личный контроль.

Видео: Киев Оперативный

Все подробности в спецтеме Взрыв в многоэтажке в Киеве

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Киев взрыв генпрокуратура взрыв газа позняки дарницкий район

Источник: Сегодня

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