Взрыв газа в многоэтажке в Киеве: открыто уголовное производство

По факту взрыва в жилом доме в Дарницком районе Киева 21 июня открыли уголовное производство.
Как сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора, случившееся квалифицировали как нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности при обращении с газом, что привело к тяжким последствиям (ч. 2 ст. 270 УК Украины).
Досудебным расследованием в уголовном производстве занимаются следователи Киевского управления Нацполиции под процессуальным руководством столичной прокуратуры.
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Таким образом, озвученная министром внутренних дел Арсеном Аваковым версия о взрывчатом устройстве не получила развития.
Информация о пострадавших все еще уточняется, а причины и обстоятельства случившегося – выясняются. По предварительным данным Генпрокуратуры, один человек погиб.
На месте работают спасатели, спецтехника и кинологи. Жильцов поврежденного дома, а также прилегающего к нему эвакуировали.
Напомним, что утром 21 июня в многоквартирном доме на ул. Саломеи Крушельницкой в Дарницком районе Киева прогремел взрыв, в результате которого были разрушены этажи с четвертого по седьмой. Премьер-министр Денис Шмыгаль взял ситуацию под личный контроль.
Все подробности в спецтеме Взрыв в многоэтажке в Киеве
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