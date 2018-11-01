"Минер" киевских вокзалов требует 250 тысяч гривен
По состоянию на 20.45 взрывчатки на железнодорожном вокзале найдено не было
Злоумышленник, который сообщил о минировании киевского железнодорожного вокзала, а также центрального автовокзала, требует 250 тысяч гривен за неактивацию взрывчатки.
Об этом сообщил пресс-секретарь Нацполиции Ярослав Тракало, передает Украинская правда.
"Около часа назад поступили сообщения о минировании центрального автовокзала и столичного железнодорожного вокзала. На место прибыли взрывотехники и кинологи. Людей эвакуировали", – сказал он.
По словам Тракало, злоумышленник требует 250 тисяч гривен, при получении которых обещает "не задействовать взрывные устройства".
По состоянию на 20.45 взрывчатки на железнодорожном вокзале найдено не было. На автовокзале специалисты ведут поиски.
Напомним, сообщения о минировании поступили около 19:00 четверга. Как рассказали в полиции Киева, поступило сообщении о минировании железнодорожного вокзала и центрального автовокзала. С Южного также эвакуировали людей. На месте работает Нацгвардия и кинологическая служба, дежурят медики.
Ранее временно закрывали станцию метро "Житомирская" в связи со звонком о минировании. После проведения проверки станцию открыли для пассажиров. Взрывоопасных предметов не нашли.