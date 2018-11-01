"Минер" киевских вокзалов требует 250 тысяч гривен

Сегодня, 22:01

По состоянию на 20.45 взрывчатки на железнодорожном вокзале найдено не было

"Минер" киевских вокзалов требует 250 тысяч гривен
Автор фото: Александр Яремчук, "Сегодня"

Злоумышленник, который сообщил о минировании киевского железнодорожного вокзала, а также центрального автовокзала, требует 250 тысяч гривен за неактивацию взрывчатки.

Об этом сообщил пресс-секретарь Нацполиции Ярослав Тракало, передает Украинская правда.

"Около часа назад поступили сообщения о минировании центрального автовокзала и столичного железнодорожного вокзала. На место прибыли взрывотехники и кинологи. Людей эвакуировали", – сказал он.

По словам Тракало, злоумышленник требует 250 тисяч гривен, при получении которых обещает "не задействовать взрывные устройства".

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По состоянию на 20.45 взрывчатки на железнодорожном вокзале найдено не было. На автовокзале специалисты ведут поиски.

Напомним, сообщения о минировании поступили около 19:00 четверга. Как рассказали в полиции Киева, поступило сообщении о минировании железнодорожного вокзала и центрального автовокзала. С Южного также эвакуировали людей. На месте работает Нацгвардия и кинологическая служба, дежурят медики.

Ранее временно закрывали станцию метро "Житомирская" в связи со звонком о минировании. После проведения проверки станцию открыли для пассажиров. Взрывоопасных предметов не нашли.
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