Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,46
26,94

"Минеру" моста Метро в Киеве продлили содержание под стражей на два месяца

13 ноября, 23:50

Залог за арестанта так никто и не внес

Мужчине, который угрожал "подорвать" мост Метро, продлили срок содержания под стражей на два месяца, сообщает прокуратура Киева. Такое решение на сегодняшнем заседании принял Днепровский районный суд. Киева. Подозреваемый находится под стражей до 12 января 2020 года.

Напомним, 18 сентября он совершил ложное сообщение о подготовке взрыва на столичном мосту Метро. Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 2 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, подготовке взрыва, повлекшее тяжкие последствия) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство с применением огнестрельного оружия) УК Украины.

Реклама

Правоохранители провели спецоперацию и обезвредили "минера".

В тренде
В деле "святошинского стрелка" – новая пострадавшая

20 сентября Днепровский райсуд Киева избрал мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме 288 тыс. Гривен. По состоянию на 13 ноября залог не внесен.

Сейчас бывший военный Алексей Белько содержится под стражей. Материалы уголовного производства переданы из полиции в Службу безопасности Украины. Уголовное производство открыто по двум статьям УК: "Заведомо неправдивое сообщение об угрозе безопасности граждан" и "Хулиганство". Если вину Алексея Белько докажет суд, то ему грозит до 7 лет тюрьмы.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Киев суд прокуратура правоохранители мост метро подозреваемый уголовное производство

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Киеве закрыли центральные станции метро: названа причина
В Киеве закрыли центральные станции метро: названа причинаПроисшествия
На Оболони затонула прогулочная яхта: фото и видео
На Оболони затонула прогулочная яхта: фото и видеоПроисшествия
На Шулявском мосту прогремел мощный взрыв – очевидец
На Шулявском мосту прогремел мощный взрыв – очевидецПроисшествия
Смертельное ДТП на столичных Осокорках: момент аварии попал на видео (18+)
Смертельное ДТП на столичных Осокорках: момент аварии попал на видео (18+)Происшествия
Дождь превратил столичные улицы в реки: в сеть попало видео плавающих авто
Дождь превратил столичные улицы в реки: в сеть попало видео плавающих автоПроисшествия
Стрельба в Святошино в Киеве: появились новые подробности
Стрельба в Святошино в Киеве: появились новые подробностиПроисшествия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...