"Минеру" моста Метро в Киеве продлили содержание под стражей на два месяца

Залог за арестанта так никто и не внес

Мужчине, который угрожал "подорвать" мост Метро, продлили срок содержания под стражей на два месяца, сообщает прокуратура Киева. Такое решение на сегодняшнем заседании принял Днепровский районный суд. Киева. Подозреваемый находится под стражей до 12 января 2020 года.

Напомним, 18 сентября он совершил ложное сообщение о подготовке взрыва на столичном мосту Метро. Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 2 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, подготовке взрыва, повлекшее тяжкие последствия) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство с применением огнестрельного оружия) УК Украины.

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Правоохранители провели спецоперацию и обезвредили "минера".

20 сентября Днепровский райсуд Киева избрал мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме 288 тыс. Гривен. По состоянию на 13 ноября залог не внесен.

Сейчас бывший военный Алексей Белько содержится под стражей. Материалы уголовного производства переданы из полиции в Службу безопасности Украины. Уголовное производство открыто по двум статьям УК: "Заведомо неправдивое сообщение об угрозе безопасности граждан" и "Хулиганство". Если вину Алексея Белько докажет суд, то ему грозит до 7 лет тюрьмы.

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