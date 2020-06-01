"Минирование" моста Метро в Киеве: что известно о "подрывнике" с муляжом

"Минером" оказался житель Киево-Святошинского района, у которого было два мелких административных правонарушения

В полиции сообщили подробности задержания "подрывника" моста Метро в Киеве, а также данные о личности мужчины.

"Мужчина 1988 года рождения. Состоял ли он на учете в психлечебнице, мы как раз уточняем. Пока такой информации у нас нет. Он держал в руках муляж, который при первичном обследовании взрывотехников оказался безопасным предметом. Хотя там и было намотано много проводов и баллон. Для задержания мужчины использовалась служебная собака. В момент, когда во время переговоров мужчина отвлекся, служебная собака бросилась на мужчину, и боец КОРда его задержал", – рассказали сайту "Сегодня" в полиции.

Тем временем на брифинге глава Главного управления Национальной полиции в столице Андрей Крищенко сообщил, что "минер" прописан в Вишневом (Киево-Святошинский район). У него было два мелких административных правонарушения.

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Кроме того, спикер Министерства внутренних дел (МВД) Артем Шевченко сообщил сайту "Сегодня", что мужчина никаких требований не выдвигал.

"Жаловался на жизнь и неурядицы в семье. Известно, что серьезных правонарушений этот человек в прошлом не совершал, лишь административные. Например, один из протоколов был выписан за торговлю в неустановленном месте", – рассказал нам Артем Шевченко.

Также в Сети появилось фото мужчины после задержания.

Фото: Киев Сейчас

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Напомним, 1 июня неизвестный мужчина пришел на мост Метро с пакетом, сообщив в полицию об угрозе взрыва. В итоге движение на мосту авто, метро и пешеходов перекрыли, а на место ЧП приехал спецназ. Мужчину задержали.

Отметим, что последний год это уже второй случай угрозы взрыва на мосту. Осенью прошлого года на мост Метро заехал на машине с оружием Алексей Белько. После задержания суд постановил отправить Белько в психлечебницу.

Все подробности в спецтеме Минирование моста Метро

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