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"Минирование" моста Метро – почему "террориста" отправили в лечебницу

20 января, 20:01

Игорь Серов

Алексей Белько не может вспомнить, что происходило с ним в тот роковой день

Алексей Белько. Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Алексей Белько. Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

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Днепровский райсуд Киева постановил отправить в психлечебницу Алексея Белько, который в сентябре прошлого года угрожал взорвать мост Метро.Согласно выводам экспертизы, мужчина не осознавал своих действий и его состояние за время пребывания в СИЗО не изменилось.

"Мужчина в момент совершения уголовного правонарушения из-за своего психического состояния не мог осознавать своих действий и управлять ними, – сообщила прокуратура города. – По выводу врачей, психическое состояние у него не изменилось, ему требуются принудительные меры по госпитализации в учреждение психиатрической помощи с усиленным наблюдением" – сообщили в столичной прокуратуре.

Напомним, 18 сентября Алексей Белько заехал на автомобиле на мост метро и заявил о его заминировании. Чтобы обезвредить "минера", полицейские провели спецопреацию – задействовали бронемашину и спецназ. Через некоторое время после задержания Алексея Белько его адвокат Маси Найем заявил нам, что Белько не помнит многих вещей, которые происходили в тот день.

Позже стало известно, что Алексей Белько – бывший военный и опытный стрелок. Когда за его действиями пытались наблюдать с воздуха, то он выстрелил в дрон и сбил его.

Впрочем, задержать Алексея Белько у спецназовцев получилось без единого выстрела. По одной из версий, бывший военный так повел себя из-за проблем в личной жизни.

Также ранее он признался о своей пагубной привычке. Подробности – в сюжете.

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терроризм полиция стрельба мост метро минирование

Источник: Сегодня

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