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Минирование в центре Киева не подтвердилось – МВД Украины

Сегодня, 18:06

В МВД заявили, что информация о минировании не правдивая

Фото: Сегодня

Заместитель председателя Национальной полиции Украины Александр Фацевич отметил, что ряд поступивших в полицию  сообщений о заминировании столичных объектов не подтвердились. Об этом пишут на официальном сайте МВД Украины.

"Сейчас по указанным адресам работают специалисты взрывотехнической службы, кинологи, спасатели, патрульные и следственно-оперативные группы. Правоохранители проводят тщательную проверку объектов и прилегающую к ним территорию. Информация не подтвердилась", – говорится в сообщении.

Напомним, что в день дебатов в полицию поступали сообщения о заминировании территории в центре Киева.

Так, перед дебатами кандидатов в президенты в Нацполицию поступили два сообщения о минированииВ частности, говорилось о Майдане Независимости и ТЦ "Глобус", который там расположен.  Спецслужбы эвакуировали с этих мест около полторы тысячи людей.
Затем после дебатов полицейские получили еще пять подобных сообщений. Правоохранители проверяли на наличие взрывных устройств четыре гостиницы на улицах Крещатик, Ирининская и Михайловская, Международный центр современного искусства и торговый центр на улице Бассейной. Эти события зарегистрировали в Журналах единого учета заявлений и сообщений Печерского и Шевченковского управлений полиции.

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Тег столица, дебаты, МВД Украины, минирование территорий, выборы 2019

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Источник:

Сегодня

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