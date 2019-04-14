Полиция получила еще пять сообщений о минировании в центре Киева

Неизвестные заявили о минировании четырех гостиниц и центра современного искусства в Киеве

Фото: AFP

Полицейские получили еще пять сообщений о минировании в центре Киева. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

Сейчас правоохранители проверяют на наличие взрывных устройств четыре гостиницы на улицах Крещатик, Ирининская и Михайловская, международный центр современного искусства и торговый центр на улице Бассейной.

"События должным образом зарегистрированы в Журналах единого учета заявлений и сообщений Печерского и Шевченковского управлений полиции", – говорится в сообщении.

На место возможной опасности отправились кинологи, спасатели и следственно-оперативные группы.

До этого, сегодня, 14 апреля перед дебатами кандидатов в президентыв Нацполицию поступили еще два сообщения о минировании. В частности, говорилось о Майдане Независимости и ТЦ "Глобус", который там расположен. Спецслужбы эвакуировали с этих мест около полторы тысячи людей.

Также мы сообщали, что за последнее время в Украине ложное минирование участилось в два раза. С начала года в полицию поступило более 1,5 тыс. таких сообщений. По подсчетам правоохранителей, каждый выезд экстренных и оперативных служб обходится бюджету в 20-30 тыс. грн. В эту сумму входят расходы на топливо, использование оборудования и оплата труда медиков, взрывотехников и прочих специалистов.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Вы сейчас просматриваете новость " Полиция получила еще пять сообщений о минировании в центре Киева". Другие Происшествия смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.