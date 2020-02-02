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Момент убийства пластического хирурга Сотника в Киеве попал на видео (18+)

2 февраля, 23:49

Сотника убили неподалеку от его дома

Фото: t.me/los_solomas

Фото: t.me/los_solomas

В сети появились кадры убийства пластического хирурга Андрея Сотника. Инцидент произошел вечером 2 февраля во самом центре Киева – на улице Саксаганского.

Соответствующее видео опубликовал телеграмм-канал Los Solomas, который рассказывает о жизни Соломенского района украинской Киева.

По предварительной информации, мужчина зашел в арку. В этот момент сзади к нему подбежал неизвестный и несколько раз выстрелил. После чего злоумышленник забрал пакет и скрылся в неизвестном направлении.

Когда прибыли врачи, то мужчина уже был мертв. Сейчас на месте работают сотрудники полиции и следственно-оперативные группы. Подробности случившегося устанавливаются.

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Видео: t.me/los_solomas

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По данным ресурса, Сотника убили неподалеку от его дома. Он проживает на Саксаганского, 121, а преступление произошло на Саксаганского, 117.

Как сообщалось, в воскресенье вечером, 2 февраля, на улице Саксаганского неизвестный застрелил мужчину. На его розыск и задержание ориентированы все наряды, проводится специальная полицейская операция.

Погибшим оказался Андрей Сотник, который работал руководителем в DMK Ukraine. На сайте компании указано, что он кандидат медицинских наук, врач-хирург, пластический и эстетический хирург.

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Киев видео убийство стрельба саксаганского хирург

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