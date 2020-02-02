В центре Киева застрелили пластического хирурга: названо имя погибшего

Фото: Facebook/Andrey Sotnik

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В Шевченковском районе Киева на улице Саксаганского неизвестный застрелил мужчину, забрал у него пакет и убежал. Полиция проводит специальную операцию, чтобы установить виновного в совершении преступления.

По информации hromadske, убитый — Андрей Сотник, который работал руководителем в DMK Ukraine. На сайте компании указано, что он кандидат медицинских наук, врач-хирург, пластический и эстетический хирург.

Пресс-секретарь Шевченковского управления полиции Анна Зубрева рассказала, что полиция сейчас "устанавливает род деятельности человека и обстоятельства, в частности, проживал ли он в доме или приезжал к кому-то".

На месте происшествия находится заместитель главы Нацполиции Евгений Коваль и заместитель начальника киевской полиции Герман Приступа.

Приступа уточнил, что человек, которого застрелили, снимал квартиру по этому адресу, он пластический хирург.

Ранее в Днепровском районе Киева мужчина выстрелил в грудь своему знакомому во дворе его дома. Пострадавший выжил и был госпитализирован.

А на проспекте Курбаса в Киеве (Никольская Борщаговка в Святошинском районе столицы) едва удалось избежать непоправимого, когда мужчина из травматического пистолета обстрелял двоих оппонентов.

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