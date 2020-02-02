Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,92
27,48

В центре Киева застрелили пластического хирурга: названо имя погибшего

2 февраля, 22:02

На месте происшествия находится заместитель главы Нацполиции Евгений Коваль

Фото: Facebook/Andrey Sotnik

Фото: Facebook/Andrey Sotnik

Реклама

В Шевченковском районе Киева на улице Саксаганского неизвестный застрелил мужчину, забрал у него пакет и убежал. Полиция проводит специальную операцию, чтобы установить виновного в совершении преступления.

По информации hromadske, убитый — Андрей Сотник, который работал руководителем в DMK Ukraine. На сайте компании указано, что он кандидат медицинских наук, врач-хирург, пластический и эстетический хирург.

Пресс-секретарь Шевченковского управления полиции Анна Зубрева рассказала, что полиция сейчас "устанавливает род деятельности человека и обстоятельства, в частности, проживал ли он в доме или приезжал к кому-то".

На месте происшествия находится заместитель главы Нацполиции Евгений Коваль и заместитель начальника киевской полиции Герман Приступа.

Приступа уточнил, что человек, которого застрелили, снимал квартиру по этому адресу, он пластический хирург.

Ранее в Днепровском районе Киева мужчина выстрелил в грудь своему знакомому во дворе его дома. Пострадавший выжил и был госпитализирован.

А на проспекте Курбаса в Киеве (Никольская Борщаговка в Святошинском районе столицы) едва удалось избежать непоправимого, когда мужчина из травматического пистолета обстрелял двоих оппонентов.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Киев видео убийство стрельба саксаганского хирург

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Скандал в автобусе Луцк-Киев: как наказали водителей из-за российского сериала
Скандал в автобусе Луцк-Киев: как наказали водителей из-за российского сериалаУкраина
В Киеве зафиксировали случай заражения коронавирусом: детали
В Киеве зафиксировали случай заражения коронавирусом: деталиПроисшествия
На столичной Оболони воры украли из квартиры даже духи
На столичной Оболони воры украли из квартиры даже духиПроисшествия
Загадочная гибель курьера в Киеве: появились страшные подробности
Загадочная гибель курьера в Киеве: появились страшные подробностиПроисшествия
Вандалы изуродовали Аллею художников в Киеве (фото)
Вандалы изуродовали Аллею художников в Киеве (фото)Происшествия
В Киеве мужчина пытался изнасиловать женщину: ей чудом удалось спастись
В Киеве мужчина пытался изнасиловать женщину: ей чудом удалось спастисьПроисшествия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...