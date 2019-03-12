Мощный пожар вспыхнул на Новобеличах в Киеве: столбом валит белый дым
Причины пожара устанавливаются, на месте работают сотрудники ГСЧС
Мощный пожар вспыхнул днем во вторник, 12 марта, на жилом массиве Новобеличи на западе Киеве, сообщается в паблике "dtp.kiev.ua" в Facebook.
"Горит здание, на месте работает служба ГСЧС. Детали происшествия уточняются" – говорится в сообщении паблика.
Также появилось видео, на котором видно, как из здания столбом валит белый дым.
Ранее сообщалось, что три автомобиля марок Porsche, KIA и Audi сгорели у жилого дома на Срибнокильской, 3Б в Дарницком районе Киева в ночь на 12 марта.
Также мы писали, что сильный пожар вспыхнул в днестровских плавнях, недалеко от села Маяки Беляевского района Одесской области.
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