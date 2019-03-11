Масштабный пожар в Одесской области: пламя угрожало дачному массиву

Пожар охватил более 3 гектаров

Фото: Facebook

Масштабный пожар в Одесской области: пламя угрожало дачному массиву //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/677/647/5c86776472e0e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/677/647/5c86776472e0e.jpg 2019-03-11T17:05:58+02:00 Одесса Пожар охватил более 3 гектаров

Сильный пожар вспыхнул сегодня в днестровских плавнях, недалеко от села Маяки Беляевского района Одесской области. Как сообщили в ГСЧС, там горит камыш. Пожар охватил более 3 гектаров.

Пламя угрожало дачному массиву Watercity, но пожарные сумели защитить поселок. В 15:05 пожар был локализован, но угроза сохраняется: сильный ветер осложняет тушение.

Трассу Одесса-Рени не перекрывали.

Видео: facebook.com/maksim.timotin

Ранее мы писали, что во Львовской области вспыхнул пожар на мусорной свалке. На борьбу с огнем, который пылает на площади около гектара, направили десятки спасателей.

А в Запорожской области за сутки выгорело более 7,5 гектара открытой территории. На ликвидацию пожаров выезжали более 100 спасателей.

Напомним, по данным спасателей, в Украине с начала года произошло более шести тысяч пожаров, в которых погибли более 406 человек и еще 211 получили ранения. Отметим, что в последнее время количество пожаров существенно увеличивается. Основными причинами возникновения возгораний спасатели называют небрежность граждан и пренебрежение элементарными правилами пожарной безопасности.

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