Масштабный пожар в Одесской области: пламя угрожало дачному массиву
Пожар охватил более 3 гектаров
Сильный пожар вспыхнул сегодня в днестровских плавнях, недалеко от села Маяки Беляевского района Одесской области. Как сообщили в ГСЧС, там горит камыш. Пожар охватил более 3 гектаров.
Пламя угрожало дачному массиву Watercity, но пожарные сумели защитить поселок. В 15:05 пожар был локализован, но угроза сохраняется: сильный ветер осложняет тушение.
Трассу Одесса-Рени не перекрывали.
Видео: facebook.com/maksim.timotin
Ранее мы писали, что во Львовской области вспыхнул пожар на мусорной свалке. На борьбу с огнем, который пылает на площади около гектара, направили десятки спасателей.
А в Запорожской области за сутки выгорело более 7,5 гектара открытой территории. На ликвидацию пожаров выезжали более 100 спасателей.
Напомним, по данным спасателей, в Украине с начала года произошло более шести тысяч пожаров, в которых погибли более 406 человек и еще 211 получили ранения. Отметим, что в последнее время количество пожаров существенно увеличивается. Основными причинами возникновения возгораний спасатели называют небрежность граждан и пренебрежение элементарными правилами пожарной безопасности.
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