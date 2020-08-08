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Мотоцикл порвало на части: в Киеве произошло жесткое ДТП (фото, видео)

8 августа, 11:32

Руслан Ровик Руслан Ровик

После аварии мотоциклиста госпитализировали в тяжелом состоянии

В Киеве на улице Кирилловской, в районе Куреневского рынка, произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие – мотоцикл на большой скорости врезался в легковушку.

Как сообщает dtp.kiev.ua, от удара байк разорвало на части. Мотоциклиста в тяжелом состоянии госпитализировали.

Также были опубликованы фото с места столкновения, на которых видно пострадавшую легковушку и обломки мотоцикла.

В комментариях к сообщению многие отметили, что, судя по последствиям ДТП, скорость мотоциклиста "была запредельная", и шофер Geely просто не видел, что ему нужно пропускать другого участника движения.

Другие комментаторы предположили, что скорость байка в момент столкновения составляла не менее 100 км/ч, что в условиях плотного движения на Куреневке несло серьезную угрозу как самому пилоту, так и другим водителям.

Ранее сообщалось, что в Киевской области на автодороге Киев – Чернигов – Новые Яриловичи произошло ДТП, в котором погибла 28-летняя женщина.

Также мы писали, что под Киевом на Бориспольской трассе столкнулись микроавтобус и легковушка. После столкновения на проезжей части бус отлетел в отбойник и столб, водитель погиб на месте.

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Киев ДТП мотоциклисты мотоциклы

Источник: Сегодня

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